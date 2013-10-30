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Судьи
Главный судья:
Владимир Сельдяков (Балашиха)

Тюмень - Зенит

30.10.2013, Среда, 18:00 мск Тюмень, стадион Геолог Трансляция: "Спорт" 17:55 (прямая) Россия. Кубок, 1/16 финала Тюмень - Зенит
Чемпионат России 1998
30 тур
30 октября, пятница 00:00 Зенит 0:0 Тюмень
15 тур
1 июля, среда 00:00 Тюмень 0:5 Зенит
Чемпионат России 1997
29 тур
27 сентября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Тюмень
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Тюмень 0:1 Зенит
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 9 тур
18 октября, воскресенье 00:00 Зенит 4:5 Тюмень
Первый этап, 4 тур
13 сентября, воскресенье 00:00 Тюмень 1:3 Зенит
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