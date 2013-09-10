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Южная Корея - Хорватия

10.09.2013, Вторник, 15:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Южная Корея - Хорватия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

6 февраля, среда 18:00 Хорватия 4:0 Южная Корея
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