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Испания - Чили

10.09.2013, Вторник, 22:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Испания - Чили
Чемпионат мира 2010, группа H
3 тур
25 июня, пятница 22:30 Чили 1:2 Испания
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