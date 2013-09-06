Вальядолид - Валенсия

|30 тур
|7 апреля, воскресенье
|23:00
|Валенсия
|2:1
|Вальядолид
|11 тур
|11 ноября, воскресенье
|15:00
|Вальядолид
|1:1
|Валенсия
|30 тур
|7 апреля, воскресенье
|23:00
|Валенсия
|2:1
|Вальядолид
|11 тур
|11 ноября, воскресенье
|15:00
|Вальядолид
|1:1
|Валенсия
|21 тур
|6 февраля, суббота
|20:00
|Валенсия
|2:0
|Вальядолид
|2 тур
|13 сентября, воскресенье
|21:00
|Вальядолид
|2:4
|Валенсия
|25 тур
|1 марта, воскресенье
|21:00
|Валенсия
|1:2
|Вальядолид
|6 тур
|5 октября, воскресенье
|21:00
|Вальядолид
|0:1
|Валенсия
|22 тур
|3 февраля, воскресенье
|19:00
|Вальядолид
|0:2
|Валенсия
|3 тур
|15 сентября, суббота
|22:00
|Валенсия
|2:1
|Вальядолид