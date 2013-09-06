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Вальядолид - Валенсия

06.09.2013, Пятница, 20:30 мск Вальядолид, стадион Хосе Соррилья Товарищеские матчи Вальядолид - Валенсия
Испания. Примера (2012/2013)
30 тур
7 апреля, воскресенье 23:00 Валенсия 2:1 Вальядолид
11 тур
11 ноября, воскресенье 15:00 Вальядолид 1:1 Валенсия
Испания. Примера (2009/2010)
21 тур
6 февраля, суббота 20:00 Валенсия 2:0 Вальядолид
2 тур
13 сентября, воскресенье 21:00 Вальядолид 2:4 Валенсия
Испания. Примера (2008/2009)
25 тур
1 марта, воскресенье 21:00 Валенсия 1:2 Вальядолид
6 тур
5 октября, воскресенье 21:00 Вальядолид 0:1 Валенсия
Испания. Примера (2007/2008)
22 тур
3 февраля, воскресенье 19:00 Вальядолид 0:2 Валенсия
3 тур
15 сентября, суббота 22:00 Валенсия 2:1 Вальядолид
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