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Япония - Гватемала

06.09.2013, Пятница, 14:25 мск Товарищеские матчи. Сборные Япония - Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные 2010

7 сентября, вторник 14:45 Япония 2:1 Гватемала
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