ПАОК - Верия

|4 тур
|14 сентября, суббота
|19:15
|Верия
|1:2
|ПАОК
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Олимпиакос
|34
|28
|2
|4
|88:19
|+69
|86
|2.
|ПАОК
|34
|21
|6
|7
|68:37
|+31
|69
|3.
|Атромитос
|34
|19
|9
|6
|54:25
|+29
|66
|4.
|Панатинаикос
|34
|20
|6
|8
|57:28
|+29
|66
|5.
|Астерас
|34
|16
|10
|8
|46:35
|+11
|58
|6.
|ОФИ
|34
|11
|11
|12
|30:39
|-9
|44
|7.
|Эрготелис
|34
|11
|11
|12
|39:40
|-1
|44
|8.
|Панетоликос
|34
|11
|9
|14
|32:33
|-1
|42
|9.
|Левадиакос
|34
|13
|3
|18
|42:61
|-19
|42
|10.
|Пантракикос
|34
|11
|8
|15
|39:52
|-13
|41
|11.
|ПАС
|34
|12
|5
|17
|34:43
|-9
|41
|12.
|АЕЛ
|34
|12
|3
|19
|31:62
|-31
|39
|13.
|Паниониос
|34
|10
|9
|15
|33:42
|-9
|39
|14.
|Платаниас
|34
|10
|8
|16
|39:48
|-9
|38
|15.
|Верия
|34
|9
|11
|14
|31:51
|-20
|38
|16.
|Ксанти
|34
|11
|5
|18
|44:54
|-10
|38
|17.
|Аполлон Смирнис
|34
|9
|9
|16
|43:54
|-11
|36
|18.
|Арис
|34
|3
|13
|18
|26:53
|-27
|22