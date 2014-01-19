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Аполлон Смирнис - Астерас

19.01.2014, Воскресенье, 19:15 мск Афины, стадион Георгиос Камарас Греция. Суперлига, 20 тур Аполлон Смирнис - Астерас
Греция. Суперлига (2013/2014)
3 тур
1 сентября, воскресенье 20:15 Астерас 2:0 Аполлон Смирнис
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Олимпиакос 34 28 2 4 88:19 +69 86
2. ПАОК 34 21 6 7 68:37 +31 69
3. Атромитос 34 19 9 6 54:25 +29 66
4. Панатинаикос 34 20 6 8 57:28 +29 66
5. Астерас 34 16 10 8 46:35 +11 58
6. ОФИ 34 11 11 12 30:39 -9 44
7. Эрготелис 34 11 11 12 39:40 -1 44
8. Панетоликос 34 11 9 14 32:33 -1 42
9. Левадиакос 34 13 3 18 42:61 -19 42
10. Пантракикос 34 11 8 15 39:52 -13 41
11. ПАС 34 12 5 17 34:43 -9 41
12. АЕЛ 34 12 3 19 31:62 -31 39
13. Паниониос 34 10 9 15 33:42 -9 39
14. Платаниас 34 10 8 16 39:48 -9 38
15. Верия 34 9 11 14 31:51 -20 38
16. Ксанти 34 11 5 18 44:54 -10 38
17. Аполлон Смирнис 34 9 9 16 43:54 -11 36
18. Арис 34 3 13 18 26:53 -27 22
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