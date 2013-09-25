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Николаев - Звезда К

25.09.2013, Среда, 16:30 мск Николаев, стадион Центральный городской стадион Украина. Кубок, 1/16 финала Николаев - Звезда К
Украина. Первая лига (2013/2014)
1 тур
14 июля, воскресенье 19:00 Звезда К 2:1 Николаев
Украина. Первая лига (2012/2013)
30 тур
11 мая, суббота 19:00 Николаев 2:2 Звезда К
13 тур
5 октября, пятница 16:00 Звезда К 0:1 Николаев
Украина. Первая лига (2011/2012)
19 тур
5 ноября, суббота 16:00 Николаев 3:1 Звезда К
2 тур
23 июля, суббота 20:00 Звезда К 2:1 Николаев
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