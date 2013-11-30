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Минск - Днепр

30.11.2013, Суббота, 14:00 мск Минск, стадион Торпедо Беларусь. Высшая лига, 32 тур Минск - Днепр
Беларусь. Высшая лига 2013, группа B
27 тур
19 октября, суббота 16:00 Днепр 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013
19 тур
4 августа, воскресенье 19:00 Днепр 2:2 Минск
8 тур
11 мая, суббота 18:00 Минск 1:0 Днепр
Беларусь. Высшая лига 2011
31 тур
5 ноября, суббота 15:00 Днепр 1:0 Минск
12 тур
27 мая, пятница 20:00 Минск 1:3 Днепр
1 тур
2 апреля, суббота 17:00 Днепр 0:2 Минск
Беларусь. Высшая лига 2010
24 тур
12 сентября, воскресенье 18:00 Днепр 3:0 Минск
12 тур
5 июня, суббота 19:00 Днепр 1:5 Минск
1 тур
3 апреля, суббота 15:00 Минск 2:1 Днепр
Чемпионат Белоруссии 2009
24 тур
24 октября, суббота 15:00 Минск 2:1 Днепр
11 тур
27 июня, суббота 00:00 Днепр 3:2 Минск
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Белшина 32 15 8 9 42:38 +4 47
2. Динамо-Брест 32 11 7 14 31:41 -10 40
3. Минск 32 10 8 14 36:40 -4 38
4. Нафтан 32 9 10 13 29:40 -11 37
5. Днепр Мог 32 9 6 17 27:41 -14 33
6. Славия-Мозырь 32 5 8 19 24:47 -23 23
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