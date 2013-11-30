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Славия-Мозырь - Динамо-Брест

30.11.2013, Суббота, 14:00 мск Мозырь, стадион Юность Беларусь. Высшая лига, 32 тур Славия-Мозырь - Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2013, группа B
27 тур
19 октября, суббота 15:00 Динамо-Брест 3:1 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2013
21 тур
17 августа, суббота 18:00 Славия-Мозырь 1:1 Динамо-Брест
10 тур
24 мая, пятница 19:30 Динамо-Брест 1:0 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2012
33 тур
25 ноября, воскресенье 14:00 Динамо-Брест 2:0 Славия-Мозырь
21 тур
19 августа, воскресенье 18:00 Динамо-Брест 1:2 Славия-Мозырь
10 тур
12 мая, суббота 19:00 Славия-Мозырь 2:1 Динамо-Брест
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Белшина 32 15 8 9 42:38 +4 47
2. Динамо-Брест 32 11 7 14 31:41 -10 40
3. Минск 32 10 8 14 36:40 -4 38
4. Нафтан 32 9 10 13 29:40 -11 37
5. Днепр Мог 32 9 6 17 27:41 -14 33
6. Славия-Мозырь 32 5 8 19 24:47 -23 23
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