Славия-Мозырь - Динамо-Брест

|27 тур
|19 октября, суббота
|15:00
|Динамо-Брест
|3:1
|Славия-Мозырь
|27 тур
|19 октября, суббота
|15:00
|Динамо-Брест
|3:1
|Славия-Мозырь
|21 тур
|17 августа, суббота
|18:00
|Славия-Мозырь
|1:1
|Динамо-Брест
|10 тур
|24 мая, пятница
|19:30
|Динамо-Брест
|1:0
|Славия-Мозырь
|33 тур
|25 ноября, воскресенье
|14:00
|Динамо-Брест
|2:0
|Славия-Мозырь
|21 тур
|19 августа, воскресенье
|18:00
|Динамо-Брест
|1:2
|Славия-Мозырь
|10 тур
|12 мая, суббота
|19:00
|Славия-Мозырь
|2:1
|Динамо-Брест
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Белшина
|32
|15
|8
|9
|42:38
|+4
|47
|2.
|Динамо-Брест
|32
|11
|7
|14
|31:41
|-10
|40
|3.
|Минск
|32
|10
|8
|14
|36:40
|-4
|38
|4.
|Нафтан
|32
|9
|10
|13
|29:40
|-11
|37
|5.
|Днепр Мог
|32
|9
|6
|17
|27:41
|-14
|33
|6.
|Славия-Мозырь
|32
|5
|8
|19
|24:47
|-23
|23