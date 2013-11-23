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Динамо-Брест - Минск

23.11.2013, Суббота, 14:00 мск Брест, стадион ГОСК "Брестский" Беларусь. Высшая лига, 31 тур Динамо-Брест - Минск
Беларусь. Высшая лига 2013, группа B
26 тур
6 октября, воскресенье 16:00 Минск 3:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2013
18 тур
21 июля, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 1:1 Минск
7 тур
4 мая, суббота 18:00 Минск 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2012
32 тур
17 ноября, суббота 15:00 Минск 0:0 Динамо-Брест
22 тур
26 августа, воскресенье 20:30 Минск 2:1 Динамо-Брест
11 тур
16 мая, среда 20:00 Динамо-Брест 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2011
32 тур
19 ноября, суббота 19:00 Минск 1:1 Динамо-Брест
14 тур
19 июня, воскресенье 18:00 Минск 1:1 Динамо-Брест
3 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Динамо-Брест 2:2 Минск
Беларусь. Высшая лига 2010
27 тур
2 октября, суббота 17:00 Минск 2:2 Динамо-Брест
15 тур
19 июня, суббота 19:00 Минск 1:1 Динамо-Брест
4 тур
18 апреля, воскресенье 20:00 Динамо-Брест 2:1 Минск
Чемпионат Белоруссии 2009
25 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Минск 2:0 Динамо-Брест
12 тур
4 июля, суббота 00:00 Динамо-Брест 1:2 Минск
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Белшина 32 15 8 9 42:38 +4 47
2. Динамо-Брест 32 11 7 14 31:41 -10 40
3. Минск 32 10 8 14 36:40 -4 38
4. Нафтан 32 9 10 13 29:40 -11 37
5. Днепр Мог 32 9 6 17 27:41 -14 33
6. Славия-Мозырь 32 5 8 19 24:47 -23 23
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