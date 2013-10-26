Днепр - Динамо-Брест

|23 тур
|15 сентября, воскресенье
|18:00
|Динамо-Брест
|0:1
|Днепр
|23 тур
|15 сентября, воскресенье
|18:00
|Динамо-Брест
|0:1
|Днепр
|20 тур
|10 августа, суббота
|19:00
|Динамо-Брест
|2:0
|Днепр
|9 тур
|18 мая, суббота
|19:00
|Днепр
|0:0
|Динамо-Брест
|25 тур
|17 сентября, суббота
|19:00
|Днепр
|0:2
|Динамо-Брест
|18 тур
|24 июля, воскресенье
|19:00
|Днепр
|1:1
|Динамо-Брест
|7 тур
|30 апреля, суббота
|19:00
|Динамо-Брест
|2:0
|Днепр
|30 тур
|31 октября, воскресенье
|17:00
|Днепр
|1:1
|Динамо-Брест
|20 тур
|1 августа, воскресенье
|19:00
|Динамо-Брест
|2:3
|Днепр
|9 тур
|11 мая, вторник
|19:00
|Днепр
|2:1
|Динамо-Брест
|23 тур
|17 октября, суббота
|18:00
|Днепр
|0:0
|Динамо-Брест
|10 тур
|30 мая, суббота
|00:00
|Динамо-Брест
|0:0
|Днепр
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Белшина
|32
|15
|8
|9
|42:38
|+4
|47
|2.
|Динамо-Брест
|32
|11
|7
|14
|31:41
|-10
|40
|3.
|Минск
|32
|10
|8
|14
|36:40
|-4
|38
|4.
|Нафтан
|32
|9
|10
|13
|29:40
|-11
|37
|5.
|Днепр Мог
|32
|9
|6
|17
|27:41
|-14
|33
|6.
|Славия-Мозырь
|32
|5
|8
|19
|24:47
|-23
|23