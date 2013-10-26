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Днепр - Динамо-Брест

26.10.2013, Суббота, 16:00 мск Могилев, стадион Спартак Беларусь. Высшая лига, 28 тур Днепр - Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2013, группа B
23 тур
15 сентября, воскресенье 18:00 Динамо-Брест 0:1 Днепр
Беларусь. Высшая лига 2013
20 тур
10 августа, суббота 19:00 Динамо-Брест 2:0 Днепр
9 тур
18 мая, суббота 19:00 Днепр 0:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2011
25 тур
17 сентября, суббота 19:00 Днепр 0:2 Динамо-Брест
18 тур
24 июля, воскресенье 19:00 Днепр 1:1 Динамо-Брест
7 тур
30 апреля, суббота 19:00 Динамо-Брест 2:0 Днепр
Беларусь. Высшая лига 2010
30 тур
31 октября, воскресенье 17:00 Днепр 1:1 Динамо-Брест
20 тур
1 августа, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 2:3 Днепр
9 тур
11 мая, вторник 19:00 Днепр 2:1 Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии 2009
23 тур
17 октября, суббота 18:00 Днепр 0:0 Динамо-Брест
10 тур
30 мая, суббота 00:00 Динамо-Брест 0:0 Днепр
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Белшина 32 15 8 9 42:38 +4 47
2. Динамо-Брест 32 11 7 14 31:41 -10 40
3. Минск 32 10 8 14 36:40 -4 38
4. Нафтан 32 9 10 13 29:40 -11 37
5. Днепр Мог 32 9 6 17 27:41 -14 33
6. Славия-Мозырь 32 5 8 19 24:47 -23 23
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