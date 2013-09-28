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Минск - Славия-Мозырь

28.09.2013, Суббота, 16:00 мск Минск, стадион Торпедо Беларусь. Высшая лига, 25 тур Минск - Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2013
14 тур
24 июня, понедельник 19:30 Славия-Мозырь 2:3 Минск
3 тур
13 апреля, суббота 16:00 Минск 1:1 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2012
24 тур
15 сентября, суббота 20:00 Минск 3:0 Славия-Мозырь
19 тур
14 июля, суббота 18:00 Минск 3:2 Славия-Мозырь
8 тур
3 мая, четверг 18:30 Славия-Мозырь 1:0 Минск
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Белшина 32 15 8 9 42:38 +4 47
2. Динамо-Брест 32 11 7 14 31:41 -10 40
3. Минск 32 10 8 14 36:40 -4 38
4. Нафтан 32 9 10 13 29:40 -11 37
5. Днепр Мог 32 9 6 17 27:41 -14 33
6. Славия-Мозырь 32 5 8 19 24:47 -23 23
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