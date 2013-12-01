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БАТЭ - Гомель

01.12.2013, Воскресенье, 14:00 мск Борисов, стадион Городской Беларусь. Высшая лига, 32 тур БАТЭ - Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
27 тур
20 октября, воскресенье 18:00 Гомель 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013
21 тур
18 августа, воскресенье 18:00 Гомель 3:2 БАТЭ
10 тур
24 мая, пятница 20:00 БАТЭ 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
23 тур
2 сентября, воскресенье 20:00 Гомель 1:2 БАТЭ
21 тур
17 августа, пятница 20:00 БАТЭ 0:0 Гомель
10 тур
12 мая, суббота 18:00 Гомель 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
27 тур
2 октября, воскресенье 18:00 БАТЭ 0:0 Гомель
22 тур
20 августа, суббота 21:00 БАТЭ 1:1 Гомель
11 тур
21 мая, суббота 18:00 Гомель 0:0 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
26 тур
8 ноября, воскресенье 15:00 БАТЭ 3:0 Гомель
13 тур
10 июля, пятница 00:00 Гомель 0:3 БАТЭ
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 32 21 4 7 61:25 +36 67
2. Шахтер Сл 32 17 7 8 44:26 +18 58
3. Динамо Мн 32 15 9 8 44:33 +11 54
4. Неман 32 13 8 11 34:30 +4 47
5. Торпедо-БелАЗ 32 12 6 14 33:38 -5 42
6. Гомель 32 11 7 14 33:39 -6 40
* - Белшина: снято 6
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