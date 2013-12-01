БАТЭ - Гомель

|27 тур
|20 октября, воскресенье
|18:00
|Гомель
|0:1
|БАТЭ
|23 тур
|2 сентября, воскресенье
|20:00
|Гомель
|1:2
|БАТЭ
|21 тур
|17 августа, пятница
|20:00
|БАТЭ
|0:0
|Гомель
|10 тур
|12 мая, суббота
|18:00
|Гомель
|0:1
|БАТЭ
|27 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|0:0
|Гомель
|22 тур
|20 августа, суббота
|21:00
|БАТЭ
|1:1
|Гомель
|11 тур
|21 мая, суббота
|18:00
|Гомель
|0:0
|БАТЭ
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|БАТЭ
|32
|21
|4
|7
|61:25
|+36
|67
|2.
|Шахтер Сл
|32
|17
|7
|8
|44:26
|+18
|58
|3.
|Динамо Мн
|32
|15
|9
|8
|44:33
|+11
|54
|4.
|Неман
|32
|13
|8
|11
|34:30
|+4
|47
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|32
|12
|6
|14
|33:38
|-5
|42
|6.
|Гомель
|32
|11
|7
|14
|33:39
|-6
|40
|* - Белшина: снято 6