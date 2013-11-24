Гомель - Шахтер

|26 тур
|6 октября, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|1:2
|Гомель
|14 тур
|23 июня, воскресенье
|18:00
|Гомель
|0:1
|Шахтер
|3 тур
|13 апреля, суббота
|17:30
|Шахтер
|0:1
|Гомель
|28 тур
|20 октября, суббота
|18:00
|Шахтер
|4:1
|Гомель
|13 тур
|11 июня, понедельник
|20:00
|Гомель
|1:1
|Шахтер
|2 тур
|31 марта, суббота
|16:00
|Шахтер
|1:2
|Гомель
|33 тур
|27 ноября, воскресенье
|15:00
|Шахтер
|4:0
|Гомель
|17 тур
|9 июля, суббота
|00:00
|Шахтер
|1:1
|Гомель
|6 тур
|23 апреля, суббота
|18:00
|Гомель
|0:0
|Шахтер
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|БАТЭ
|32
|21
|4
|7
|61:25
|+36
|67
|2.
|Шахтер Сл
|32
|17
|7
|8
|44:26
|+18
|58
|3.
|Динамо Мн
|32
|15
|9
|8
|44:33
|+11
|54
|4.
|Неман
|32
|13
|8
|11
|34:30
|+4
|47
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|32
|12
|6
|14
|33:38
|-5
|42
|6.
|Гомель
|32
|11
|7
|14
|33:39
|-6
|40
|* - Белшина: снято 6