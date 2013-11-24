Неман - Торпедо-БелАЗ

|26 тур
|5 октября, суббота
|16:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|Неман
|26 тур
|5 октября, суббота
|16:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|Неман
|21 тур
|18 августа, воскресенье
|19:15
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Неман
|10 тур
|24 мая, пятница
|20:00
|Неман
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|33 тур
|25 ноября, воскресенье
|14:00
|Неман
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|20 тур
|12 августа, воскресенье
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:5
|Неман
|9 тур
|7 мая, понедельник
|20:00
|Неман
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|33 тур
|27 ноября, воскресенье
|15:00
|Неман
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|22 тур
|20 августа, суббота
|20:00
|Неман
|2:2
|Торпедо-БелАЗ
|11 тур
|21 мая, суббота
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:2
|Неман
|29 тур
|23 октября, суббота
|17:00
|Неман
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|17 тур
|27 июня, воскресенье
|19:00
|Неман
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|6 тур
|28 апреля, среда
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Неман
|26 тур
|8 ноября, воскресенье
|15:00
|Неман
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|13 тур
|11 июля, суббота
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|3:0
|Неман
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|БАТЭ
|32
|21
|4
|7
|61:25
|+36
|67
|2.
|Шахтер Сл
|32
|17
|7
|8
|44:26
|+18
|58
|3.
|Динамо Мн
|32
|15
|9
|8
|44:33
|+11
|54
|4.
|Неман
|32
|13
|8
|11
|34:30
|+4
|47
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|32
|12
|6
|14
|33:38
|-5
|42
|6.
|Гомель
|32
|11
|7
|14
|33:39
|-6
|40
|* - Белшина: снято 6