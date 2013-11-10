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Неман - Гомель

10.11.2013, Воскресенье, 19:00 мск Гродно, стадион ЦСК "Неман" Беларусь. Высшая лига, 30 тур Неман - Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
25 тур
30 сентября, понедельник 20:00 Гомель 0:1 Неман
Беларусь. Высшая лига 2013
20 тур
10 августа, суббота 20:00 Неман 2:0 Гомель
9 тур
17 мая, пятница 20:00 Гомель 2:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2012
32 тур
17 ноября, суббота 15:00 Гомель 0:1 Неман
22 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Гомель 1:1 Неман
11 тур
18 мая, пятница 19:00 Неман 1:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2011
29 тур
23 октября, воскресенье 15:00 Неман 2:2 Гомель
21 тур
13 августа, суббота 18:00 Гомель 1:0 Неман
10 тур
15 мая, воскресенье 19:30 Неман 0:0 Гомель
Чемпионат Белоруссии 2009
14 тур
2 августа, воскресенье 18:30 Гомель 0:3 Неман
1 тур
4 апреля, суббота 00:00 Неман 1:0 Гомель
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 32 21 4 7 61:25 +36 67
2. Шахтер Сл 32 17 7 8 44:26 +18 58
3. Динамо Мн 32 15 9 8 44:33 +11 54
4. Неман 32 13 8 11 34:30 +4 47
5. Торпедо-БелАЗ 32 12 6 14 33:38 -5 42
6. Гомель 32 11 7 14 33:39 -6 40
* - Белшина: снято 6
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