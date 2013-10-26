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Гомель - Динамо

26.10.2013, Суббота, 16:00 мск Гомель, стадион Центральный Беларусь. Высшая лига, 28 тур Гомель - Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
23 тур
15 сентября, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
17 тур
14 июля, воскресенье 18:00 Гомель 1:2 Динамо
6 тур
28 апреля, воскресенье 18:00 Динамо 1:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
31 тур
10 ноября, суббота 15:00 Динамо 1:0 Гомель
12 тур
19 июня, вторник 20:00 Динамо 0:1 Гомель
1 тур
25 марта, воскресенье 18:00 Гомель 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
32 тур
19 ноября, суббота 15:00 Гомель 2:1 Динамо
14 тур
19 июня, воскресенье 20:00 Гомель 5:1 Динамо
3 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Динамо 0:0 Гомель
Чемпионат Белоруссии 2009
25 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Гомель 1:2 Динамо
12 тур
5 июля, воскресенье 00:00 Динамо 1:2 Гомель
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 32 21 4 7 61:25 +36 67
2. Шахтер Сл 32 17 7 8 44:26 +18 58
3. Динамо Мн 32 15 9 8 44:33 +11 54
4. Неман 32 13 8 11 34:30 +4 47
5. Торпедо-БелАЗ 32 12 6 14 33:38 -5 42
6. Гомель 32 11 7 14 33:39 -6 40
* - Белшина: снято 6
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