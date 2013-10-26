Гомель - Динамо

|23 тур
|15 сентября, воскресенье
|18:00
|Динамо
|3:1
|Гомель
|17 тур
|14 июля, воскресенье
|18:00
|Гомель
|1:2
|Динамо
|6 тур
|28 апреля, воскресенье
|18:00
|Динамо
|1:0
|Гомель
|31 тур
|10 ноября, суббота
|15:00
|Динамо
|1:0
|Гомель
|12 тур
|19 июня, вторник
|20:00
|Динамо
|0:1
|Гомель
|1 тур
|25 марта, воскресенье
|18:00
|Гомель
|0:0
|Динамо
|32 тур
|19 ноября, суббота
|15:00
|Гомель
|2:1
|Динамо
|14 тур
|19 июня, воскресенье
|20:00
|Гомель
|5:1
|Динамо
|3 тур
|10 апреля, воскресенье
|19:00
|Динамо
|0:0
|Гомель
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|БАТЭ
|32
|21
|4
|7
|61:25
|+36
|67
|2.
|Шахтер Сл
|32
|17
|7
|8
|44:26
|+18
|58
|3.
|Динамо Мн
|32
|15
|9
|8
|44:33
|+11
|54
|4.
|Неман
|32
|13
|8
|11
|34:30
|+4
|47
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|32
|12
|6
|14
|33:38
|-5
|42
|6.
|Гомель
|32
|11
|7
|14
|33:39
|-6
|40
|* - Белшина: снято 6