Торпедо-БелАЗ - Шахтер

|23 тур
|15 сентября, воскресенье
|19:00
|Шахтер
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|23 тур
|15 сентября, воскресенье
|19:00
|Шахтер
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|15 тур
|29 июня, суббота
|19:00
|Шахтер
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|4 тур
|17 апреля, среда
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:3
|Шахтер
|29 тур
|28 октября, воскресенье
|15:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:2
|Шахтер
|22 тур
|26 августа, воскресенье
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:3
|Шахтер
|11 тур
|18 мая, пятница
|21:00
|Шахтер
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|30 тур
|30 октября, воскресенье
|15:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:3
|Шахтер
|12 тур
|27 мая, пятница
|20:30
|Шахтер
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|1 тур
|2 апреля, суббота
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Шахтер
|24 тур
|12 сентября, воскресенье
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|Шахтер
|14 тур
|13 июня, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|4:1
|Торпедо-БелАЗ
|3 тур
|14 апреля, среда
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Шахтер
|17 тур
|30 августа, воскресенье
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:2
|Шахтер
|4 тур
|26 апреля, воскресенье
|00:00
|Шахтер
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|БАТЭ
|32
|21
|4
|7
|61:25
|+36
|67
|2.
|Шахтер Сл
|32
|17
|7
|8
|44:26
|+18
|58
|3.
|Динамо Мн
|32
|15
|9
|8
|44:33
|+11
|54
|4.
|Неман
|32
|13
|8
|11
|34:30
|+4
|47
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|32
|12
|6
|14
|33:38
|-5
|42
|6.
|Гомель
|32
|11
|7
|14
|33:39
|-6
|40
|* - Белшина: снято 6