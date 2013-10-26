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Торпедо-БелАЗ - Шахтер

26.10.2013, Суббота, 18:00 мск Жодино, стадион Торпедо Беларусь. Высшая лига, 28 тур Торпедо-БелАЗ - Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
23 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Шахтер 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013
15 тур
29 июня, суббота 19:00 Шахтер 2:1 Торпедо-БелАЗ
4 тур
17 апреля, среда 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2012
29 тур
28 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Шахтер
22 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:3 Шахтер
11 тур
18 мая, пятница 21:00 Шахтер 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
30 тур
30 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:3 Шахтер
12 тур
27 мая, пятница 20:30 Шахтер 1:0 Торпедо-БелАЗ
1 тур
2 апреля, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2010
24 тур
12 сентября, воскресенье 17:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтер
14 тур
13 июня, воскресенье 20:00 Шахтер 4:1 Торпедо-БелАЗ
3 тур
14 апреля, среда 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Шахтер
Чемпионат Белоруссии 2009
17 тур
30 августа, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Шахтер
4 тур
26 апреля, воскресенье 00:00 Шахтер 0:1 Торпедо-БелАЗ
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 32 21 4 7 61:25 +36 67
2. Шахтер Сл 32 17 7 8 44:26 +18 58
3. Динамо Мн 32 15 9 8 44:33 +11 54
4. Неман 32 13 8 11 34:30 +4 47
5. Торпедо-БелАЗ 32 12 6 14 33:38 -5 42
6. Гомель 32 11 7 14 33:39 -6 40
* - Белшина: снято 6
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