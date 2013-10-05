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БАТЭ - Динамо

05.10.2013, Суббота, 18:00 мск Борисов, стадион Городской Беларусь. Высшая лига, 26 тур БАТЭ - Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013
12 тур
15 июня, суббота 18:00 Динамо 1:2 БАТЭ
1 тур
31 марта, воскресенье 18:00 БАТЭ 1:1 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2012
25 тур
23 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 0:0 БАТЭ
17 тур
1 июля, воскресенье 19:00 БАТЭ 1:3 Динамо
6 тур
21 апреля, суббота 18:00 Динамо 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
23 тур
28 августа, воскресенье 21:30 БАТЭ 2:2 Динамо
15 тур
26 июня, воскресенье 00:00 Динамо 2:0 БАТЭ
4 тур
15 апреля, пятница 21:00 БАТЭ 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2010
31 тур
8 ноября, понедельник 19:00 БАТЭ 4:0 Динамо
20 тур
22 сентября, среда 18:00 БАТЭ 2:3 Динамо
9 тур
11 мая, вторник 19:00 Динамо 0:1 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
17 тур
31 августа, понедельник 20:00 БАТЭ 1:1 Динамо
4 тур
26 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 1:3 БАТЭ
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 32 21 4 7 61:25 +36 67
2. Шахтер Сл 32 17 7 8 44:26 +18 58
3. Динамо Мн 32 15 9 8 44:33 +11 54
4. Неман 32 13 8 11 34:30 +4 47
5. Торпедо-БелАЗ 32 12 6 14 33:38 -5 42
6. Гомель 32 11 7 14 33:39 -6 40
* - Белшина: снято 6
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