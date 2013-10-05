БАТЭ - Динамо

|12 тур
|15 июня, суббота
|18:00
|Динамо
|1:2
|БАТЭ
|1 тур
|31 марта, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|1:1
|Динамо
|25 тур
|23 сентября, воскресенье
|16:00
|Динамо
|0:0
|БАТЭ
|17 тур
|1 июля, воскресенье
|19:00
|БАТЭ
|1:3
|Динамо
|6 тур
|21 апреля, суббота
|18:00
|Динамо
|0:2
|БАТЭ
|23 тур
|28 августа, воскресенье
|21:30
|БАТЭ
|2:2
|Динамо
|15 тур
|26 июня, воскресенье
|00:00
|Динамо
|2:0
|БАТЭ
|4 тур
|15 апреля, пятница
|21:00
|БАТЭ
|1:0
|Динамо
|31 тур
|8 ноября, понедельник
|19:00
|БАТЭ
|4:0
|Динамо
|20 тур
|22 сентября, среда
|18:00
|БАТЭ
|2:3
|Динамо
|9 тур
|11 мая, вторник
|19:00
|Динамо
|0:1
|БАТЭ
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|БАТЭ
|32
|21
|4
|7
|61:25
|+36
|67
|2.
|Шахтер Сл
|32
|17
|7
|8
|44:26
|+18
|58
|3.
|Динамо Мн
|32
|15
|9
|8
|44:33
|+11
|54
|4.
|Неман
|32
|13
|8
|11
|34:30
|+4
|47
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|32
|12
|6
|14
|33:38
|-5
|42
|6.
|Гомель
|32
|11
|7
|14
|33:39
|-6
|40
|* - Белшина: снято 6