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Шахтер - Гомель

06.10.2013, Воскресенье, 18:00 мск Солигорск, стадион Строитель Беларусь. Высшая лига, 26 тур Шахтер - Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
14 тур
23 июня, воскресенье 18:00 Гомель 0:1 Шахтер
3 тур
13 апреля, суббота 17:30 Шахтер 0:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
28 тур
20 октября, суббота 18:00 Шахтер 4:1 Гомель
13 тур
11 июня, понедельник 20:00 Гомель 1:1 Шахтер
2 тур
31 марта, суббота 16:00 Шахтер 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Шахтер 4:0 Гомель
17 тур
9 июля, суббота 00:00 Шахтер 1:1 Гомель
6 тур
23 апреля, суббота 18:00 Гомель 0:0 Шахтер
Чемпионат Белоруссии 2009
18 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Гомель 2:1 Шахтер
5 тур
2 мая, суббота 00:00 Шахтер 1:1 Гомель
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 32 21 4 7 61:25 +36 67
2. Шахтер Сл 32 17 7 8 44:26 +18 58
3. Динамо Мн 32 15 9 8 44:33 +11 54
4. Неман 32 13 8 11 34:30 +4 47
5. Торпедо-БелАЗ 32 12 6 14 33:38 -5 42
6. Гомель 32 11 7 14 33:39 -6 40
* - Белшина: снято 6
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