Динамо - Шахтер

|16 тур
|8 июля, понедельник
|20:00
|Динамо
|1:1
|Шахтер
|5 тур
|21 апреля, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|1:1
|Динамо
|16 тур
|8 июля, понедельник
|20:00
|Динамо
|1:1
|Шахтер
|5 тур
|21 апреля, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|1:1
|Динамо
|30 тур
|4 ноября, воскресенье
|17:00
|Шахтер
|1:1
|Динамо
|20 тур
|12 августа, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|1:0
|Динамо
|9 тур
|7 мая, понедельник
|18:00
|Динамо
|1:2
|Шахтер
|29 тур
|23 октября, воскресенье
|15:00
|Динамо
|3:2
|Шахтер
|21 тур
|15 августа, понедельник
|20:00
|Шахтер
|1:3
|Динамо
|10 тур
|15 мая, воскресенье
|19:00
|Динамо
|0:2
|Шахтер
|25 тур
|19 сентября, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|3:0
|Динамо
|19 тур
|25 июля, воскресенье
|19:00
|Динамо
|0:1
|Шахтер
|8 тур
|7 мая, пятница
|20:00
|Шахтер
|2:4
|Динамо
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|БАТЭ
|32
|21
|4
|7
|61:25
|+36
|67
|2.
|Шахтер Сл
|32
|17
|7
|8
|44:26
|+18
|58
|3.
|Динамо Мн
|32
|15
|9
|8
|44:33
|+11
|54
|4.
|Неман
|32
|13
|8
|11
|34:30
|+4
|47
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|32
|12
|6
|14
|33:38
|-5
|42
|6.
|Гомель
|32
|11
|7
|14
|33:39
|-6
|40
|* - Белшина: снято 6