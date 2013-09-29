БАТЭ - Торпедо-БелАЗ

|22 тур
|1 сентября, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|2:0
|Торпедо-БелАЗ
|11 тур
|31 мая, пятница
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:3
|БАТЭ
|22 тур
|1 сентября, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|2:0
|Торпедо-БелАЗ
|11 тур
|31 мая, пятница
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:3
|БАТЭ
|24 тур
|15 сентября, суббота
|16:00
|БАТЭ
|2:0
|Торпедо-БелАЗ
|19 тур
|13 июля, пятница
|20:00
|БАТЭ
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|8 тур
|3 мая, четверг
|18:30
|Торпедо-БелАЗ
|0:2
|БАТЭ
|29 тур
|23 октября, воскресенье
|19:00
|БАТЭ
|4:2
|Торпедо-БелАЗ
|17 тур
|9 июля, суббота
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:3
|БАТЭ
|6 тур
|23 апреля, суббота
|20:00
|БАТЭ
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|30 тур
|30 октября, суббота
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|БАТЭ
|12 тур
|5 июня, суббота
|20:00
|БАТЭ
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|1 тур
|3 апреля, суббота
|15:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|БАТЭ
|25 тур
|1 ноября, воскресенье
|15:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|БАТЭ
|12 тур
|4 июля, суббота
|00:00
|БАТЭ
|3:0
|Торпедо-БелАЗ
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|БАТЭ
|32
|21
|4
|7
|61:25
|+36
|67
|2.
|Шахтер Сл
|32
|17
|7
|8
|44:26
|+18
|58
|3.
|Динамо Мн
|32
|15
|9
|8
|44:33
|+11
|54
|4.
|Неман
|32
|13
|8
|11
|34:30
|+4
|47
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|32
|12
|6
|14
|33:38
|-5
|42
|6.
|Гомель
|32
|11
|7
|14
|33:39
|-6
|40
|* - Белшина: снято 6