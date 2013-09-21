Торпедо-БелАЗ - Гомель

|16 тур
|7 июля, воскресенье
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:3
|Гомель
|5 тур
|22 апреля, понедельник
|20:00
|Гомель
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|16 тур
|7 июля, воскресенье
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:3
|Гомель
|5 тур
|22 апреля, понедельник
|20:00
|Гомель
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|30 тур
|4 ноября, воскресенье
|18:00
|Гомель
|3:0
|Торпедо-БелАЗ
|14 тур
|15 июня, пятница
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Гомель
|3 тур
|6 апреля, пятница
|19:00
|Гомель
|2:0
|Торпедо-БелАЗ
|25 тур
|17 сентября, суббота
|18:00
|Гомель
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|16 тур
|3 июля, воскресенье
|18:00
|Гомель
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|5 тур
|19 апреля, вторник
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Гомель
|20 тур
|23 сентября, среда
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|4:0
|Гомель
|7 тур
|10 мая, воскресенье
|00:00
|Гомель
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|БАТЭ
|32
|21
|4
|7
|61:25
|+36
|67
|2.
|Шахтер Сл
|32
|17
|7
|8
|44:26
|+18
|58
|3.
|Динамо Мн
|32
|15
|9
|8
|44:33
|+11
|54
|4.
|Неман
|32
|13
|8
|11
|34:30
|+4
|47
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|32
|12
|6
|14
|33:38
|-5
|42
|6.
|Гомель
|32
|11
|7
|14
|33:39
|-6
|40
|* - Белшина: снято 6