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Торпедо-БелАЗ - Гомель

21.09.2013, Суббота, 17:00 мск Жодино, стадион Торпедо Беларусь. Высшая лига, 24 тур Торпедо-БелАЗ - Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
16 тур
7 июля, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:3 Гомель
5 тур
22 апреля, понедельник 20:00 Гомель 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
30 тур
4 ноября, воскресенье 18:00 Гомель 3:0 Торпедо-БелАЗ
14 тур
15 июня, пятница 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Гомель
3 тур
6 апреля, пятница 19:00 Гомель 2:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
25 тур
17 сентября, суббота 18:00 Гомель 1:0 Торпедо-БелАЗ
16 тур
3 июля, воскресенье 18:00 Гомель 0:0 Торпедо-БелАЗ
5 тур
19 апреля, вторник 00:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Гомель
Чемпионат Белоруссии 2009
20 тур
23 сентября, среда 17:00 Торпедо-БелАЗ 4:0 Гомель
7 тур
10 мая, воскресенье 00:00 Гомель 2:1 Торпедо-БелАЗ
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 32 21 4 7 61:25 +36 67
2. Шахтер Сл 32 17 7 8 44:26 +18 58
3. Динамо Мн 32 15 9 8 44:33 +11 54
4. Неман 32 13 8 11 34:30 +4 47
5. Торпедо-БелАЗ 32 12 6 14 33:38 -5 42
6. Гомель 32 11 7 14 33:39 -6 40
* - Белшина: снято 6
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