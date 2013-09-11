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Бразилия - Португалия

11.09.2013, Среда, 05:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Бразилия - Португалия
Чемпионат мира 2010, группа G
3 тур
25 июня, пятница 18:00 Португалия 0:0 Бразилия
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
20 ноября, четверг 03:00 Бразилия 6:2 Португалия
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