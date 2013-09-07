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Бразилия - Австралия

07.09.2013, Суббота, 23:15 мск Товарищеские матчи. Сборные Бразилия - Австралия
Чемпионат мира 2006, группа F
2 тур
18 июня, воскресенье 20:00 Бразилия 2:0 Австралия
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