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Судьи
Главный судья:
Антонио Дамато (Барлетта)

Айнтрахт - Маккаби

24.10.2013, Четверг, 23:05 мск Франкфурт, стадион Дойче банк Парк Лига Европы, 3 тур Айнтрахт - Маккаби
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Айнтрахт Ф 6 5 0 1 13:4 +9 15
2. Маккаби ТА 6 3 2 1 7:5 +2 11
3. АПОЭЛ 6 1 2 3 3:8 -5 5
4. Бордо 6 1 0 5 4:10 -6 3
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