Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама

|19 тур
|9 сентября, понедельник
|01:30
|Васко да Гама
|0:0
|Атлетико Паранаэнсе
|19 тур
|9 сентября, понедельник
|01:30
|Васко да Гама
|0:0
|Атлетико Паранаэнсе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Крузейро
|38
|23
|7
|8
|77:37
|+40
|76
|2.
|Гремио
|38
|18
|11
|9
|42:35
|+7
|65
|3.
|Атлетико Пар
|38
|18
|10
|10
|65:49
|+16
|64
|4.
|Ботафого
|38
|17
|10
|11
|55:41
|+14
|61
|5.
|Витория
|38
|16
|11
|11
|59:53
|+6
|59
|6.
|Гойас
|38
|16
|11
|11
|48:44
|+4
|59
|7.
|Сантос
|38
|15
|12
|11
|51:38
|+13
|57
|8.
|Атлетико Минейро
|38
|15
|12
|11
|49:38
|+11
|57
|9.
|Сан-Паулу
|38
|14
|8
|16
|39:40
|-1
|50
|10.
|Коринтианс
|38
|11
|17
|10
|27:22
|+5
|50
|11.
|Фламенго
|38
|12
|13
|13
|43:46
|-3
|49
|12.
|Коритиба
|38
|12
|12
|14
|42:45
|-3
|48
|13.
|Баия
|38
|12
|12
|14
|37:45
|-8
|48
|14.
|Интернасьонал
|38
|11
|15
|12
|51:52
|-1
|48
|15.
|Крисиума
|38
|13
|7
|18
|49:63
|-14
|46
|16.
|Флуминенсе
|38
|12
|10
|16
|43:47
|-4
|46
|17.
|Португеза *
|38
|12
|12
|14
|50:46
|+4
|44
|18.
|Васко да Гама
|38
|11
|11
|16
|50:61
|-11
|44
|19.
|Понте-Прета
|38
|9
|10
|19
|37:55
|-18
|37
|20.
|Наутико
|38
|5
|5
|28
|22:79
|-57
|20
|* - Португеза: снято 4
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