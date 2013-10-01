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Судьи
Главный судья:
Милорад Мажич (Врбас)

Арсенал - Наполи

01.10.2013, Вторник, 22:45 мск Лондон, стадион Эмирейтс Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол" 22:30 (прямая) Лига чемпионов, 2 тур Арсенал - Наполи
Кубок Emirates 2013

3 августа, суббота 19:20 Арсенал 2:2 Наполи
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Боруссия Д 6 4 0 2 11:6 +5 12
2. Арсенал 6 4 0 2 8:5 +3 12
3. Наполи 6 4 0 2 10:9 +1 12
4. Марсель 6 0 0 6 5:14 -9 0
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