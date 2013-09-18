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Судьи
Главный судья:
Педру Проэнса (Лиссабон)

Наполи - Боруссия

18.09.2013, Среда, 22:45 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: "НТВ ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:30 (онлайн) Лига чемпионов, 1 тур Наполи - Боруссия
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Боруссия Д 6 4 0 2 11:6 +5 12
2. Арсенал 6 4 0 2 8:5 +3 12
3. Наполи 6 4 0 2 10:9 +1 12
4. Марсель 6 0 0 6 5:14 -9 0
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