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Судьи
Главный судья:
Овидиу Хацеган (Арад)

ЦСКА - Манчестер Сити

23.10.2013, Среда, 20:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол" 19:00 (прямая) "НТВ" 19:45 (прямая) Лига чемпионов, 3 тур ЦСКА - Манчестер Сити
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 6 5 0 1 17:5 +12 15
2. Манчестер Сити 6 5 0 1 18:10 +8 15
3. Виктория П 6 1 0 5 6:17 -11 3
4. ЦСКА 6 1 0 5 8:17 -9 3
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