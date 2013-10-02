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Судьи
Главный судья:
Павел Краловец (Домажлице)

Шахтер - Манчестер Юнайтед

02.10.2013, Среда, 22:45 мск Донецк, стадион Донбасс-Арена Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая) Лига чемпионов, 2 тур Шахтер - Манчестер Юнайтед
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Юн 6 4 2 0 12:3 +9 14
2. Байер 6 3 1 2 9:10 -1 10
3. Шахтер Дн 6 2 2 2 7:6 +1 8
4. Реал Сосьедад 6 0 1 5 1:10 -9 1
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