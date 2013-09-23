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Атлетико Паранаэнсе - Понте-Прета

23.09.2013, Понедельник, 01:30 мск Куритиба, стадион Жоаким Америко Гимарайнш Бразилия. Серия А, 23 тур Атлетико Паранаэнсе - Понте-Прета
Бразилия. Серия А 2013
4 тур
6 июня, четверг 00:00 Понте-Прета 3:4 Атлетико Паранаэнсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Крузейро 38 23 7 8 77:37 +40 76
2. Гремио 38 18 11 9 42:35 +7 65
3. Атлетико Пар 38 18 10 10 65:49 +16 64
4. Ботафого 38 17 10 11 55:41 +14 61
5. Витория 38 16 11 11 59:53 +6 59
6. Гойас 38 16 11 11 48:44 +4 59
7. Сантос 38 15 12 11 51:38 +13 57
8. Атлетико Минейро 38 15 12 11 49:38 +11 57
9. Сан-Паулу 38 14 8 16 39:40 -1 50
10. Коринтианс 38 11 17 10 27:22 +5 50
11. Фламенго 38 12 13 13 43:46 -3 49
12. Коритиба 38 12 12 14 42:45 -3 48
13. Баия 38 12 12 14 37:45 -8 48
14. Интернасьонал 38 11 15 12 51:52 -1 48
15. Крисиума 38 13 7 18 49:63 -14 46
16. Флуминенсе 38 12 10 16 43:47 -4 46
17. Португеза * 38 12 12 14 50:46 +4 44
18. Васко да Гама 38 11 11 16 50:61 -11 44
19. Понте-Прета 38 9 10 19 37:55 -18 37
20. Наутико 38 5 5 28 22:79 -57 20
* - Португеза: снято 4
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