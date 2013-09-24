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Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)

Суиндон Таун - Челси

24.09.2013, Вторник, 22:45 мск Суиндон, стадион Каунти Граунд Англия. Кубок Лиги, 3 раунд Суиндон Таун - Челси
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