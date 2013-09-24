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Бернли - Ноттингем Форест

24.09.2013, Вторник, 22:45 мск Бернли, стадион Тюрф Мур Англия. Кубок Лиги, 3 раунд Бернли - Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
40 тур
1 апреля, понедельник 18:00 Бернли 1:1 Ноттингем Форест
21 тур
8 декабря, суббота 19:00 Ноттингем Форест 2:0 Бернли
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
28 тур
31 января, вторник 23:45 Ноттингем Форест 0:2 Бернли
9 тур
27 сентября, вторник 21:45 Бернли 5:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
41 тур
12 апреля, вторник 22:45 Ноттингем Форест 2:0 Бернли
1 тур
7 августа, суббота 18:00 Бернли 1:0 Ноттингем Форест
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