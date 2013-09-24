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Сандерленд - Питерборо Юнайтед

24.09.2013, Вторник, 22:45 мск Сандерленд, стадион Стэдиум оф лайт Англия. Кубок Лиги, 3 раунд Сандерленд - Питерборо Юнайтед
Англия. Кубок (2011/2012)
1/32 финала
8 января, воскресенье 19:30 Питерборо Юнайтед 0:2 Сандерленд
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