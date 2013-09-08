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Металлист - Динамо

08.09.2013, Воскресенье, 19:00 мск Харьков, стадион ОСК Металлист Товарищеские матчи Металлист - Динамо
Товарищеские матчи 2012

23 января, понедельник 18:00 Динамо 2:4 Металлист
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