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Аталанта - Сассуоло

04.12.2013, Среда, 22:00 мск Бергамо, стадион Атлети Адзурри Италия. Кубок, 4 раунд Аталанта - Сассуоло
Италия. Серия А (2013/2014)
13 тур
24 ноября, воскресенье 18:00 Сассуоло 2:0 Аталанта
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