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Сампдория - Верона

05.12.2013, Четверг, 23:59 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Италия. Кубок, 4 раунд Сампдория - Верона
Италия. Серия А (2013/2014)
10 тур
30 октября, среда 23:45 Верона 2:0 Сампдория
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