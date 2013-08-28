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Уотфорд - Борнмут

28.08.2013, Среда, 22:45 мск Уотфорд, стадион Викарэйдж Роад Англия. Кубок Лиги, 2 раунд Уотфорд - Борнмут
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
2 тур
10 августа, суббота 18:00 Уотфорд 6:1 Борнмут
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