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Ноттингем Форест - Миллуолл

28.08.2013, Среда, 22:45 мск Ноттингем, стадион Сити Граунд Англия. Кубок Лиги, 2 раунд Ноттингем Форест - Миллуолл
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
45 тур
27 апреля, суббота 18:00 Миллуолл 0:1 Ноттингем Форест
14 тур
3 ноября, суббота 19:00 Ноттингем Форест 1:4 Миллуолл
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
36 тур
10 марта, суббота 19:00 Ноттингем Форест 3:1 Миллуолл
2 тур
13 августа, суббота 18:00 Миллуолл 2:0 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
34 тур
26 февраля, суббота 18:00 Миллуолл 0:0 Ноттингем Форест
5 тур
11 сентября, суббота 18:00 Ноттингем Форест 1:1 Миллуолл
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