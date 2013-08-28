Ноттингем Форест - Миллуолл

|45 тур
|27 апреля, суббота
|18:00
|Миллуолл
|0:1
|Ноттингем Форест
|14 тур
|3 ноября, суббота
|19:00
|Ноттингем Форест
|1:4
|Миллуолл
|45 тур
|27 апреля, суббота
|18:00
|Миллуолл
|0:1
|Ноттингем Форест
|14 тур
|3 ноября, суббота
|19:00
|Ноттингем Форест
|1:4
|Миллуолл
|36 тур
|10 марта, суббота
|19:00
|Ноттингем Форест
|3:1
|Миллуолл
|2 тур
|13 августа, суббота
|18:00
|Миллуолл
|2:0
|Ноттингем Форест
|34 тур
|26 февраля, суббота
|18:00
|Миллуолл
|0:0
|Ноттингем Форест
|5 тур
|11 сентября, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|1:1
|Миллуолл