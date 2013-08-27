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Вест Бромвич - Ньюпорт Каунти

27.08.2013, Вторник, 23:00 мск Вест Бромвич, стадион Хоуторнс Англия. Кубок Лиги, 2 раунд Вест Бромвич - Ньюпорт Каунти
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