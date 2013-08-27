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Транмер - Болтон

27.08.2013, Вторник, 22:45 мск Англия. Кубок Лиги, 2 раунд Транмер - Болтон
Кубок Английской лиги (2009/2010)
2-й раунд,
25 августа, вторник 22:45 Транмер 0:1 Болтон
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