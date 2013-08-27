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Куинз Парк Рейнджерс - Суиндон Таун

27.08.2013, Вторник, 22:45 мск Лондон, стадион Лофтус Роуд Англия. Кубок Лиги, 2 раунд Куинз Парк Рейнджерс - Суиндон Таун
Кубок Английской лиги (2008/2009)
1-й раунд,
12 августа, вторник 00:00 Суиндон Таун 2:3 Куинз Парк Рейнджерс
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