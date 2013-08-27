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Йовил - Бирмингем Сити

27.08.2013, Вторник, 22:45 мск Йовил, стадион Хюиш Парк Англия. Кубок Лиги, 2 раунд Йовил - Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
2 тур
10 августа, суббота 18:00 Йовил 0:1 Бирмингем Сити
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