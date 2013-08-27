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Вест Хэм - Челтенхэм

27.08.2013, Вторник, 22:45 мск Лондон, стадион Аптон Парк Англия. Кубок Лиги, 2 раунд Вест Хэм - Челтенхэм
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