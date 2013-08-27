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Бернли - Престон

27.08.2013, Вторник, 22:45 мск Бернли, стадион Тюрф Мур Англия. Кубок Лиги, 2 раунд Бернли - Престон
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
34 тур
26 февраля, суббота 18:00 Престон 1:2 Бернли
5 тур
11 сентября, суббота 20:15 Бернли 4:3 Престон
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