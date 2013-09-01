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Якутия - СКА-Хабаровск

01.09.2013, Воскресенье, 10:00 мск Якутск, стадион Туймаада Россия. Кубок, 1/32 финала Якутия - СКА-Хабаровск
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