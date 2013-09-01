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Оренбург - Сибирь

01.09.2013, Воскресенье, 15:00 мск Ростоши, стадион Газовик Россия. Кубок, 1/32 финала Оренбург - Сибирь
Россия. ФНЛ (2013/2014)
8 тур
12 августа, понедельник 16:00 Сибирь 1:1 Оренбург
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 33 тур
14 октября, пятница 15:00 Сибирь 1:0 Оренбург
Второй этап, 13 тур
4 июня, суббота 15:00 Оренбург 2:1 Сибирь
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