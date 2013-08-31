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Зенит-Ижевск - Мордовия

31.08.2013, Суббота, 18:00 мск Ижевск, стадион ЦРС "Зенит" Россия. Кубок, 1/32 финала Зенит-Ижевск - Мордовия
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